Soundos wijst Jensen af en Jochem ontdekt look-a-likekip

Schrijf­ster Susan Smit stapt in het huwelijks­boot­je

12:22 Susan Smit gaat trouwen. De schrijfster liet vanochtend via Twitter weten dat ze ten huwelijk is gevraagd in de romantische stad Parijs. ‘Ik heb (zoals zovelen) een grillig pad belopen in de liefde, en ben zo blij en gelukkig, ook omdat de kinderen van beide kanten het geweldig vonden.’