Spaanse Big Brother filmt verkrachting kandidate en confronteert haar met de beelden

In 2017 nam Carlota Prado deel aan Gran Hermano. Ze leerde er ook kandidaat José María López kennen. Het klikte. Op 4 november vond er in het huis een feestje plaats, waar de deelnemers alcohol konden drinken. Carlota zou vier shots tequila hebben gedronken, José María niets. Daarop zou de man de aangeschoten vrouw naar bed geholpen hebben. Carlota was volledig gekleed, op haar laarzen na, die ze met behulp van José María had uitgetrokken. Toen ze eindelijk sliep, zou hij – verborgen onder een deken – haar broek en slipje hebben uitgetrokken en haar verkracht hebben.

Na die bewuste nacht werd op de officiële twitteracount van het Spaanse programma het vertrek van beide deelnemers gemeld. ,,De makers van Gran Hermano hebben besloten om José María Lopez uit het programma te zetten voor ontoelaatbaar gedrag. Ze vonden het ook beter om Carlota Prado het huis te laten verlaten.’’ Verdere uitleg werd niet gegeven. Carlota diende later wel een klacht in en binnenkort gaat de rechtszaak tegen José María van start.

Voorafgaand aan de rechtszaak heeft de Spaanse krant El Confidencial documenten kunnen inzien. Eén bewijsstuk valt erg op: een video van productiebedrijf Zeppelin TV waarop te zien is hoe Carlota in de dagboekkamer geconfronteerd wordt met beelden van haar eigen verkrachting. Dat betekent niet alleen dat de verkrachting gefilmd werd, maar ook dat de programmamakers niet hebben ingegrepen.

Hallucinant

Op de beelden is te zien hoe een nietsvermoedende Carlota alleen de dagboekkamer binnenkomt. Op de televisie in de kamer ziet ze beelden van José María en zichzelf in bed. Ze hoort zichzelf paar keer ‘nee’ zeggen. ,,Super, wat is er aan de hand?’’, vraagt een verbijsterde Carlota aan de Spaanse Big Brother, maar ze krijgt geen antwoord.

Op de televisie ziet en hoort ze hoe José María haar opdraagt om haar trui uit te doen. Naarmate de video vordert, wordt de vrouw zich steeds bewuster van wat er zich op het scherm afspeelt. Met afschuw kijkt ze naar wat zich op het scherm afspeelt. ,,Alsjeblieft, stop, alsjeblieft’’, vraagt ze Big Brother, die ze alleen via een luidspreker hoort. Hij reageert niet. ,,Kun je het nu stoppen? Alsjeblieft’’, smeekt ze hem. Eindelijk antwoord de stem. ,,We zullen het stoppen wanneer je maar wil, maar we denken dat je het moet zien.’’

Bang vraag Carlota: ,,Is er meer?’’, wat de man bevestigt. Uiteindelijk begint ze te huilen, maar de video gaat onverbiddelijk verder. De vrouw ziet en hoort haar eigen verkrachting. Ze smeekt om de video te stoppen en het geluid af te zetten, en uiteindelijk komt er dan toch een echt gesprek tussen Carlota en Big Brother.

,,Krijgen mensen dit te zien?’’, vraagt ze. De producer verzekert haar van niet en laat weten dat José María al vertrokken is. En, voegt hij eraan toe, Carlota krijgt alle steun die ze nodig heeft. Opmerkelijk, want de vrouw is de hele tijd alleen in de kamer en er wordt enkel via luidspreker met haar gecommuniceerd. Ook wanneer ze overduidelijk een paniekaanval krijgt, wordt ze aan haar lot overgelaten.

Het lijkt erop dat de productie haar vooral duidelijk wil maken dat de verkrachting tussen José María, Carlota en de programmamakers zal blijven. En hoewel hij aanbiedt dat de vrouw met een psycholoog kan gaan praten, lijkt het ook een verborgen waarschuwing dat ze verder tegen iedereen moet zwijgen over wat haar overkomen is. ,,De organisatie heeft een beslissing genomen: dit blijft tussen José María en jou, het kan zich niet verspreiden over het huis. Voor het welzijn van beiden.’’

Naar huis

Uiteindelijk smeekt Carlota om naar huis te mogen. ,,Doe alsjeblieft de deur open. Ik heb het begrepen. Alsjeblieft, echt waar.’’ Tot drie keer toe moet de vrouw de vraag stellen, maar telkens vraagt Big Brother haar om te wachten. ,,Maar waarop?’’, vraagt Carlota. ,,Ik ben niet van plan om iets te zeggen, ik begrijp wat je tegen me hebt gezegd. Ik heb genoeg shit aan mijn hoofd met wat ik net heb gezien", klinkt het.

Uiteindelijk komen twee personen de dagboekkamer in. De psycholoog en Pilar Blasco, de huidige CEO van het productiebedrijf. Pilar omhelst een huilende Carlota en vraagt: ,,Hoe gaat het met je? Maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. Ik weet dat het moeilijk is om met twee vreemden te praten’’, zegt Pilar. Daar eindigen de beelden.

Proces

Twee jaar later kan het proces eindelijk beginnen. Voor José María, die steeds volhield onschuldig te zijn, ziet het er niet goed uit. De videobeelden van Gran Hermano spreken niet in zijn voordeel en de man zou ook tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd. Daarnaast was hij bij bewustzijn toen de gebeurtenissen plaatsvonden, zegt de aanklager. Met Carlota gaat het ondertussen ook niet echt goed. Ze is in psychologische en psychiatrische behandeling, krijgt medicatie en is al een hele tijd arbeidsongeschikt. Van tv-zender Telecinco en de ploeg achter Gran Hermano heeft ze de afgelopen twee jaar niets meer gehoord.