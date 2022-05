Spanning loopt op bij einde rechtszaak Depp-Heard: ‘Ik ben hier elke dag vanaf drie uur ‘s nachts’

Vanochtend worden vanaf 09.00 uur Amerikaanse tijd in de rechtbank van Fairfax (Virginia) de slotpleidooien gehouden in de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard. De juridische teams van beide acteurs rondden gisteren hun getuigenissen en weerwoorden af, waardoor de uiteindelijke beslissing nu bij de jury komt te liggen. Omdat beide teams rond het middaguur al klaar waren met hun vragen, kreeg de jury een middag rust om zich voor te bereiden op het te bepalen eindoordeel.

Huiselijk geweld

De zaak tussen Depp en Heard is inmiddels zes weken gaande. De voormalig geliefden hebben beide getuigd voor de rechtbank, evenals getuigen voor zowel Johnny als Amber. Op sociale media leeft de zaak enorm en wordt er flink gespeculeerd over wie deze zaak uiteindelijk gaat winnen.

De 59-jarige acteur klaagde zijn ex-vrouw aan nadat zij in 2018 een opiniestuk schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post, waarin ze zei een overlever te zijn van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, was het voor lezers overduidelijk dat het over hem ging. En hoewel Heard de afgelopen weken onder ede verklaard heeft niet de schrijver te zijn van het betreffende stuk, verklaarde ze donderdag juist wel de auteur van het artikel te zijn, ‘om mensen te laten zien hoe invloedrijk mannen als Johnny Depp zijn’.

Verwacht wordt dat Depps advocaten die betekenis mee gaan nemen in hun slotpleidooi, omdat de rechtszaak juist is aangespannen vanwege dat artikel.

Spanning buiten rechtbank

Binnen de rechtbank ging het er gisteren hier en daar al verhit aan toe, maar ook buiten de rechtszaal liepen de spanningen soms hoog op. ,,Ik ben hier elke dag vanaf een uur of drie ‘s nachts met een klapstoeltje en een kan koffie, om zo een plekje te bemachtigen in de rechtbank. Elke dag komen er meer mensen bij: zes weken geleden stond er misschien een mannetje of vijftig en nu is dat aantal opgelopen tot een paar honderd man. Dus je moet steeds vroeger komen om kans te maken op één van die honderd polsbandjes die vergeven worden aan het publiek. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt,” aldus een 54-jarige vrouw uit Falls Church, die vlakbij de rechtbank woont.

Een andere aanwezige zegt: ,,Mijn vrouw wilde hier heel graag bij zijn, maar zij is verpleegkundige in een nabij gelegen ziekenhuis en werkt op onregelmatige uren. Daarom sta ik voor haar in de rij en lost ze mij op een gegeven moment af, als ze thuis een paar uurtjes slaap heeft kunnen pakken. Ik kom dan later op de avond weer terug om haar eten, drinken en een dekentje te brengen. In principe is de sfeer hier gemoedelijk, maar je merkt wel dat er spanning is rondom de uitspraak. De meeste aanwezigen zijn ervan overtuigd dat Johnny Depp de waarheid spreekt, maar er zijn ook wel wat Amber Heard fans. Dat zorgt soms voor botsingen, waardoor de politie moet ingrijpen om ruzies te voorkomen.”

De jury gaat na de slotpleidooien in overleg totdat er een unanieme uitspraak gedaan kan worden. Hoe lang dat gaat duren is nu nog niet te zeggen.