Speciale jubileumvertoning The Godfather in Ahoy

De film The Godfather is ter ere van het 50-jarig jubileum van de film volgend jaar te zien met muzikale begeleiding van het Noordpool Orkest. De klassieker van Francis Ford Coppola is op 23 april in Rotterdam Ahoy te zien. Een dag eerder is er een voorstelling in Antwerpen.