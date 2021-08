Speelfilm De Veroordeling maakt opnieuw de tongen los over de Deventer Moordzaak

Podcast & Video Film over Deventer moordzaak valt in de prijzen op Amerikaans filmfesti­val

28 december De film over de Deventer moordzaak kan op veel waardering rekenen in de Verenigde Staten. De Veroordeling viel zes keer in de prijzen op het Seattle International Film Festival. Waarschijnlijk gaat de film pas in april in de Nederlandse bioscopen draaien.