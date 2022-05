Spek, worst en schnitzel in vetarme margarine, ach, zo bedotten we ons allemaal

Voorstad. Dat klinkt als een idyllisch oord uit de Donald Duck. Maar het is dus een wijk in Deventer. Een volkswijk om precies te zijn, waar de bewoners op klapstoeltjes op straat hangen, met hun buik over de broekrand, peuk in de mond, biertje onder handbereik en waar de frituurpan gezellig staat te spetteren. De paar stappen die ze per dag zetten, gaan in de richting van snackbar of shoarmatent.