Spice Girl Geri Horner scoort na jaren weer rol in film

Het is voor Ginger Spice (50) lang geleden dat ze op het witte doek te zien was. Haar debuut maakte de zangeres samen met haar Spice Girls-collega’s in 1997 met de muziekfilm Spice World. Haar laatste film was Crank: High Voltage (2009). Horner had daarnaast gastrollen in tv-series als Sex and the City en Absolutely Fabulous.