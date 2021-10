Spice Girls proberen Victoria Beckham over te halen voor tour

,,We zouden het geweldig vinden als ze terugkeert op het podium. Ik denk eerlijk gezegd wel dat het gaat gebeuren”, zegt Melanie C in een interview met het programma Entertainment Tonight . ,,Op dit moment willen alleen wij vier, maar we proberen Victoria te strikken. Het zou goed kunnen dat ze op een gegeven moment overstag gaat.”

De Spice Girls traden in 2019, zonder Posh Spice, voor het laatst samen op. Al langer is bekend dat de Britse meidengroep weer een tournee wil gaan doen, maar die plannen kwamen door de coronapandemie stil te liggen. ,,We gaan wanneer het veilig is. Wat het lastig maakt is dat er zoveel artiesten zijn die weer willen en er is maar een beperkt aantal locaties, dus we staan allemaal achter elkaar in een rij te wachten terwijl we schreeuwen: ik wil, ik wil.”