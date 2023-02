Spike vergeet te jureren door spektakel bij Elvis-tributeband: ‘Een ster is geboren’

Al wekenlang maakt zanger Bouke Scholten uit Emmen furore in de SBS 6-muziekshow The tribute: the battle of the bands . Samen met de ElvisMatters Band brengt hij een ode aan de King of Rock & Roll. Zijn stem benadert Elvis Presley zo goed, dat het bijna eng is. Filmpjes van zijn versie van In the ghetto worden flink gedeeld op onder meer TikTok. En afgelopen week haalde Scholten de hoogste score toen hij het nummer My boy bracht.

Bravoure

Toch had Van Zoest ook wat kritiek op het optreden. ,,Het begin vond ik wel even inkomen. Het begon een beetje rommelig. Toen kwamen jullie op stoom. Het is echt waanzinnig wat jij neerzet. In Nederland denken we al snel: is dat niet een beetje veel bravoure? Maar als je Elvis wil neerzetten, moet dat juist.” Angela Groothuizen was helemaal lyrisch. ,,Wat een act! Wat was dit? Het maakt me helemaal niet uit dat het een beetje rommelig is. Het leefde en het zoog. Dit wil ik zien in de Ziggo. Ik denk dat er een ster is geboren hier, als Nederland erachter komt hoe goed jij kan zingen. En er zit een hele lekkere band omheen. Belachelijk goed!”



Komende week is de finale van The tribute: the battle of the bands. Daarin strijden de groepen voor een plek tijdens een concert in de Ziggo Dome. De nummer 1 krijgt de meest speelminuten. De nummers 2 en 3 mogen ook een show geven. Met wekelijks zo'n 800.000 kijkers is het programma een hit voor SBS 6, dat op dat tijdstip de concurrentie aan moet met kijkcijferkanon Wie is de Mol?. Dat was gisteren goed voor 2,4 miljoen belangstellenden.