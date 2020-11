Spin-off Penoza vanaf eind december op televisie

De nieuwe serie vertelt het verhaal achter Luther (Raymond Thiry), de meedogenloze rechterhand van Carmen van Walraven uit Penoza. In Doodstil lijkt Luther klaar te zijn met de misdaad, maar door zijn nichtje Puk komt hij opnieuw in de keiharde onderwereld terecht. Hij stelt zich ten doel om wraak te nemen op de moordenaar van zijn broer en af te rekenen met demonen uit zijn verleden.



De hoofdrol in Doodstil wordt gespeeld door Thiry, die de rol van Luther al vijf seizoenen en één speelfilm vertolkte. De regie is in handen van Willem Gerritsen en het scenario is geschreven door Philip Delmaar.



De hitserie Penoza werd vorig jaar afgesloten met een bioscoopfilm waarvoor meer dan een half miljoen mensen een kaartje kochten. Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en gaat over een vrouw die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt.