Spotify doet Lil Kleine in de ban, verwijdert hem uit alle redactionele playlists

Lil Kleine zit op dit moment nog altijd vast. De rapper werd gisteravond aangehouden op verdenking van mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. Op sociale media circuleren beelden, waarop het lijkt dat Lil Kleine een vrouw - mogelijk zijn vriendin Jaimie Vaes - aan haar haren uit de auto trekt. De politie geeft vanmiddag aan dat de rapper nog altijd vastzit en het onduidelijk is wanneer hij vrijkomt.



Radiozender FunX gaf eerder al aan voorlopig geen muziek van de rapper te draaien. ,,Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek en daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX”, zo liett een woordvoerder aan deze site weten.