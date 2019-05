Springsteen: Nieuw album en tour met E Street Band

Dat vertelde Springsteen, die in september 70 wordt, in Los Angeles tijdens een evenement van Netflix. De abonneezender zette eind vorig jaar de registratie van zijn Broadwayshow online. In LA vertelde Springsteen in een podiumgesprek met filmregisseur Martin Scorsese dat hij zeven jaar lang niet in staat was nieuw materiaal te schrijven voor de E Street Band. ,,En opeens, een maand geleden, was het daar. Vanuit het niets bijna. Twee weken lang had ik bijna elke dag inspiratie. Dat was een opluchting voor me, ik ben het nog niet verleerd. Er komt daarna ook een nieuwe tour.‘’