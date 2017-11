'Spuuglelijk' schilderij Erica Terpstra brengt toch nog 380 euro op

Het als 'spuuglelijk' en zelfs 'afzichtelijk' aangemerkte schilderij van voormalig VVD-politica Erica Terpstra, dat recent de tongen losmaakte op sociale media, is op een veiling verkocht voor 380 euro. Het door kunstenaar Robin Seur gemaakte werk werd in 2011 voor 1.800 euro aangeschaft door een kunst verzamelend echtpaar. Dat wilde er vanaf wegens financiële problemen.

Het is onbekend wie de nieuwe eigenaar van het schilderij is. Het Groningse veilinghuis Klinkhamer zocht langere tijd geïnteresseerde kopers, maar de gegadigden stonden niet echt in de rij voor de 'Erica'. En dat verbaasde Klinkhamer-baas Stephan Veenstra helemaal niks.

,,Ik vrees dat dit krankzinnige, oerlelijke schilderij weinig gaat opbrengen'', zei hij recent tegen deze site. ,,Het beginbod is 100 euro, maar ik schat in dat het schilderij voor hoogstens 50 euro meer van de hand zal gaan. Dat zie je wel vaker als de belangstelling voor een schilderij enorm is. Dan valt de score uiteindelijk vies tegen.'' De 380 euro die het werk heeft opgebracht, is meer dan hij had verwacht.



De van oorsprong Amsterdamse en nu in Duitsland actieve kunstenaar Robin Seur maakte het portret van Terpstra in 2011 voor het door Hanneke Groenteman gepresenteerde tv-programma Sterren op het doek van Omroep MAX. De voormalig zwemkampioene reageerde destijds verbaasd toen het met symbolen volgestouwde doek werd onthuld. ,,Prachtig, maar ik vind dat ik te belangrijk ben neergezet.''

Volledig scherm Zelfportret van Robin Seur. © Robin Seur Uiteindelijk koos ze een ander schilderij, waarna de werken van de andere twee kunstenaars ter veiling werden aangeboden. Op die manier belandde Seurs 'Erica' bij de kunstverzamelaars.

Volgens Stephan Veenstra van het veilinghuis deed het echtpaar 'met pijn in het hart' afstand van het schilderij, waarop niet alleen Terpstra, maar ook nog papegaaien, een geit, de Dalai Lama, een zeemeermin, sterrenhemel, een non en een aantal wanhopig kijkende kinderen staan. ,,Het is een absurd doek'', omschreef hij het schilderij, dat tachtig bij honderd centimeter is. ,,Hahaha, te groot dus om even weg te moffelen op het toilet.''

In shock

Seur, die woont en werkt in de Duitse plaats Friedenfels bij de Tsjechische grens, weet nog goed hoe het er tijdens de uitzending aan toeging. ,,Ik heb toen met mevrouw Terpstra uitgebreid gesproken over mijn best bijzondere werkwijze. Als ik begin met schilderen, krijg ik in mijn hoofd allerlei informatie door over de geportretteerde. Noem het maar dia's die in mijn brein worden geprojecteerd. Erica, die ik helemaal niet goed kende, vond het allemaal prima en ook wel spannend. Dus ging ik voortvarend aan de slag. Er doemden inderdaad allerlei beelden over haar in me op en die heb ik allemaal in het schilderij verwerkt.''

Hij erkent dat er veel, erg veel op het kunstwerk staat. ,,Dat gebeurt me wel vaker. Ik kreeg bij mevrouw Terpstra waanzinnig veel informatie door die ik, met nadruk, moest schilderen. Het hele proces was erg interessant en toen het af was, was ik erg tevreden. En nu nog steeds. Ik zou het in principe nog eens kunnen maken.''