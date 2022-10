Staande ovatie bij emotionele hereniging Back to the Future-sterren

De New York Comic Convention was dit weekend het toneel van een wel heel emotionele hereniging. Michael J. Fox (61) en Christopher Lloyd (83), de twee sterren uit Back to the Future, sloten elkaar bij de entertainment-conferentie na 37 jaar weer in de armen.

Beelden van de ontmoeting gaan inmiddels viraal op sociale media. In de video zien we een emotionele Michael J. Fox, die flink verslechterd is door de ziekte van Parkinson en nog maar moeilijk zijn weg op het podium weet te vinden, Christopher Lloyd een knuffel geven. De twee krijgen een staande ovatie van bezoekers van de New York Comic Convention.

Samen spraken ze over hun vriendschap, hun carrières en hoe het was om Back to the Future te maken. De twee hadden niets dan lof voor elkaar. Michael J. Fox vertelde dat het beste deel van Back to the Future ‘het werken met Chris was,’ en voegde eraan toe dat het stel ‘een speciale chemie’ had.

Mensen helpen

De twee acteurs spraken ook over over de ziekte waaraan Fox al meer dan drie decennia lijdt. De Back to the Future-ster kreeg in 1991 de diagnose parkinson, op 29-jarige leeftijd, toen zijn filmcarrière op zijn hoogtepunt was. ,,Mensen zoals Chris hebben zoveel voor me betekend, en zovelen van jullie ook’’, zei Fox. ,,Het gaat niet om wat ik heb, het gaat om wat je me hebt gegeven: een stem om dat te doen en mensen te helpen.”

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Christopher Lloyd (Emmett ‘Doc’ Brown) en Michael J. Fox (Marty McFly) in Back to the Future. © int

De van oorsprong Canadese Fox vertelde het publiek dat hij zijn diagnose als een ‘geschenk’ beschouwt, omdat het hem een nieuw doel heeft gegeven met het werk dat hij doet om anderen te helpen. Daarmee doelt hij op de Parkinson Foundation, ‘s werelds grootste parkinsonstichting, die geld ophaalt om een behandeling te vinden voor de ziekte.

In de video is ook duidelijk te zien dat de ziekte van Fox in een vergevorderd stadium is. De acteur heeft moeite met lopen, heeft onnatuurlijke gezichtsuitdrukkingen en moeite met praten. Omdat zijn worsteling met de ziekte van Parkinson zijn werk beïnvloedde, is Michael J. Fox officieel met pensioen gegaan als acteur. Ondanks de moeilijkheden die hij heeft moeten doorstaan met zijn gezondheid, blijft Fox dankbaar voor het leven dat hij heeft.

Tekst gaat verder na de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Moeder

Fox had ook droevig nieuws. Zijn moeder, Phyllis Fox, overleed op 24 september op 92-jarige leeftijd. De acteur deelde een herinnering aan haar. ,,Ik was 23 jaar en belde haar, zij was in Canada, en ik zei: ze willen dat ik meewerk aan een Steven Spielberg-film. Maar ik moet het ‘s nachts filmen en Family Ties overdag.” Daarop antwoordde zijn moeder: ,,Dan ben je te moe.” Maar de acteur stelde dat hij ‘leefde’ voor dit soort moeheid en dat het wel goed zou komen. Spielberg was producer van de Back to the future-films.



,,Vandaag de dag, nou ja tot twee weken geleden, dacht mijn moeder dat het een slecht idee was om in Back to the Future te spelen. Ze hield van de film, maar ze had gelijk: ik werd moe.”

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: