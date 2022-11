Staatssecretaris eist actieplan NPO na DWDD-schandaal: ‘Succes is nooit excuus voor onacceptabel gedrag’

Volgens Hans Laroes, oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal, weet iedereen in het Hilversumse ‘dat de goddelijke Matthijs totale bescherming geniet van NPO-opperbaas Frans Klein’. Ieder ander had dat maar te pikken, aldus Laroes. ,,Als Matthijs z’n hand lichtjes bewoog had-ie al het programma en budget dat-ie wilde, en elk gedrag werd toegestaan.” Laroes noemt al die tijdelijke contracten voor programmamakers ‘één van de grootste schanddaden in TV-dorp’. ,,Je maakt mensen er sowieso heel afhankelijk (van één specifiek programma en dus de leiding) van.” Ook kijkt de voormalig hoofdredacteur zelf nog even in de spiegel. ,,En: ik heb ongetwijfeld fouten gemaakt. Maar dit soort massale burn-outs? No way.”



AD-recensent Angela de Jong liet vrijdagavond al weten het onbegrijpelijk te vinden dat de leiding al die jaren zo veel signalen en klachten heeft genegeerd en naast zich heeft neergelegd. ,,De redactie is gruwelijk in de steek gelaten, maar de omroep had zijn grote ster Matthijs ook veel beter tegen zichzelf moeten beschermen. Dit is een ernstige smet op een iconisch programma. Ik vraag me af of Frans Klein na deze onthullingen wel kan aanblijven als directeur bij de NPO”, schreef ze op deze website.



Ook regisseur Bert van der Veer is geschrokken (‘meer dan ik dacht’) van het totale gebrek aan ingrijpen bij de VARA, de publieke omroep en Klein, zegt hij. ,,Het is heel erg dat er gewoon is weggekeken, vooral door huidig NPO-baas Frans Klein; de Kim Jong-Un van de NPO, ja. Dat is een soort dictatortje.”