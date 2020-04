‘Stabler’ keert terug in nieuwe spin-off Law & Order: SVU

NBC werkt momenteel aan de dertiendelige serie, meldt Deadline. In de spin-off geeft de cynische Stabler leiding aan de afdeling Georganiseerde Misdaad van de politie.



Het personage verliet Law & Order vrij abrupt, tot grote frustratie van de fans: Stabler nam tussen twee seizoenen door opeens ontslag. Meloni was daarna nog te zien in hitseries als True Blood en The Handmaid's Tale. Zijn collega vanaf het eerste uur Olivia Benson, een rol van actrice Mariska Hargitay, is nog wel in de serie te zien.



SVU, zoals de serie vaak kortweg wordt genoemd, telt inmiddels 21 seizoenen en werd onlangs met nog drie reeksen verlengd. Hiermee is het de langstlopende Amerikaanse dramaserie ooit. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe spin-off in Nederland te zien zal zijn.