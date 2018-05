'Stalker Sandra Bullock pleegt zelfmoord'

Joshua Corbett brak in juni 2014 het huis van de actrice binnen. Rond 1 uur 's nachts hoorde Bullock een luid geluid in huis. ,,Ik dacht eerst dat het de wind was, maar toen zag ik die gestalte'', zei ze eerder over de inbraak. De actrice zag een persoon in de gang vlak bij haar slaapkamer. Ze verschanste zich in haar kleerkast en belde 911. ,,Het is een man. Ik heb mij verstopt in de kleerkast. Is de politie dichtbij? Ik hoor iemand op de deur bonzen'', zegt ze paniekerig. Bullock geeft nog mee dat haar slaapkamer is uitgerust met een beveiligde deur.