Stallone keert wéér terug als Rambo, kan dat nog?

In tegenstelling tot de onverwoestbare Vietnamveteraan die in 1982 voor het eerst op het witte doek verscheen, slaagde Stallone er bij zijn andere held, de bokser Rocky Balboa, in om een lijn in de vele vervolgfilms aan te brengen. ,,Rocky werd ouder, kwetsbaarder, verdween op een gegeven moment zelfs meer naar de achtergrond. Bij Rambo kan dat eigenlijk niet. Rambo is onverwoestbaar. Maar wie weet, misschien zien we in deel 5 wel het overlijden van Rambo. Het kan ook haast geen solovoorstelling worden. Stallone is in de 70. Dat zou ongeloofwaardig zijn. Er moet haast wel een nieuwe held naast hem staan. Maar tegelijkertijd: Rambo is juist de ultieme eenzame held'', zegt Zagt.