Star Trek-acteur William Shatner (88) gaat na 18 jaar scheiden

Net­flix-hit The Irishman binnen een week 26 miljoen keer gezien

21:47 De nieuwe Netflix-film The Irishman van Martin Scorsese is niet onopgemerkt gebleven bij de abonnees van de streamingdienst. In de eerste zeven dagen is de film wereldwijd door 26,4 miljoen accounts bekeken. Dat maakte Netflix vandaag.