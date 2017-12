Star Wars 8 opgedragen aan Carrie Fisher

De actrice werd wereldberoemd dankzij haar vertolking van prinses Leia in vijf Star Wars-delen. Fisher overleed eind december op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval, vlak na het voltooien van de opnames van de film. In het achtste deel zet de strijd tussen de kwade First Order en de rebellen zich voort.

De Nederlandse première van de nieuwe Star Wars-film The Last Jedi vindt vanavond plaats in bioscoop Cinemec Utrecht. BN'ers en genodigden zullen daar als eerste het achtste deel in de Star Wars-serie kunnen aanschouwen.



De hoofdrollen worden naast Fisher gespeeld door Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega en Carrie Fisher. Star Wars: The Last Jedi is vanaf woensdagochtend 10 uur in de Nederlandse bioscopen te zien. De film draait dan in 132 bioscopen.