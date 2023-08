Start van nieuw seizoen Kasteelvrouwe Emmy goed voor ruim een miljoen kijkers

De start van het nieuwe seizoen van Kasteelvrouwe Emmy is zondagavond op NPO 1 gezien door 1.015.000 kijkers. De realityserie van Omroep MAX is daarmee het op twee na best bekeken programma van de zondag, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) maandag.

In het nieuwe seizoen is te zien hoe het de 62-jarige Emmy, een oud-deelneemster van het programma Ik Vertrek, vergaat in haar kasteel in Frankrijk. Ook het vorige seizoen, dat vorig jaar te zien was, was wekelijks goed voor ongeveer een miljoen kijkers per aflevering.

De vierde aflevering van Zomergasten was op NPO 2 goed voor 384.000 kijkers. Het gesprek van presentator Theo Maassen met schrijfster Bibi Dumon Tak is daarmee de minst bekeken aflevering van het Zomergastenseizoen tot nu toe. Naar de aflevering van vorige week met Khadija Arib keken 637.000 mensen. In de eerste twee afleveringen stonden kosmoloog Thomas Hertog en cinematograaf Hoyte van Hoytema centraal. Daar keken respectievelijk 493.000 en 447.000 mensen naar.

Het best bekeken programma van de zondag was met 1.944.000 kijkers het NOS Journaal van 20.00 uur. Studio Sport Eredivisie staat met 1.304.000 kijkers op de tweede plaats. Het best bekeken programma op SBS6 was Hart van Nederland (750.000) en dat van RTL 4 het Half Acht Nieuws (639.000).

