Steef de Bot, André Dongelmans en Jennifer Hoffman in Netflix-komedie The Dadchelor

Steef de Bot, André Dongelmans, Kiki van Deursen en Oscar Aerts spelen de hoofdrollen in The Dadchelor , een nieuwe komedie voor Netflix. Dat vertelt producent Daan van den Nouweland aan deze website. The Dadchelor speelt zich voor een groot deel af in het Italiaanse Perugia. Bijrollen zijn er voor Jennifer Hoffman, Michiel Romeyn en Pepijn Schoneveld.

De Bot (Bankier van het Verzet, Fijn Weekend) speelt de wat ingekakte Mark die op het punt staat om vader te worden en plotseling door zijn vrienden wordt ‘gekidnapt’ voor een tripje naar Perugia. Daar onderwerpen ze de ‘dadchelor’ aan allerlei maffe opdrachten. Volgens Van den Nouweland is de plot losjes gebaseerd op zijn eigen wilde tijd als student in de Italiaanse stad.

,,Mark was ooit die toffe gast, maar veranderde in een oververantwoordelijke saaie vent, die geen druppel alcohol meer drinkt. Zelfs zijn vriendin vindt hem niet meer aantrekkelijk, omdat hij niet meer de man is op wie ze ooit verliefd werd. Iedereen hoopt dat hij in Perugia zijn oude innerlijk terugvindt.” De producent - met The Dadchelor-regisseur Jon Karthaus maakte hij eerder Fijn Weekend, vanaf vandaag te zien op Netflix - spreekt van een ‘lekkere over-de-top-komedie’. ,,Geen hogere wiskunde, gewoon een heerlijke wegkijkfilm.”

Net als in Fijn Weekend wordt extra gelet op ‘spontane dialogen’. Van den Nouweland legt uit: ,,Ik vind dat in veel Nederlandse films de personages opgelezen schrijftaal spreken. Dat tenenkrommende proberen we echt te vermijden. Het moeten gesprekken zijn die jij en ik ook kunnen voeren, die je gelooft.”

Drama op de set

De opnames in Perugia verliepen niet vlekkeloos. Een van de hoofdrolspelers, Maurits Delchot alias rapper Negativ, scheurde tijdens een scène een spier in zijn kuit. ,,Hij kon niet meer op zijn benen staan en al snel bleek dat hij zijn werk moest neerleggen. Gelukkig kon Oscar Aerts (Meskina, Costa!!) hem vervangen. Dan nog, het was een drama. Alles moest op de schop en we moeten alsnog zo’n drie draaidagen overdoen.”

The Dadchelor moet ergens volgend jaar op Netflix verschijnen. De videodienst heeft meer Nederlandse producties in petto, waaronder de romantische komedie Oei, Ik Groei! en een serie van de Undercover-prequel Ferry. Onlangs werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat streamingplatforms (ook andere aanbieders als Disney+) voortaan verplicht een deel van hun omzet moeten investeren in titels van eigen bodem.

