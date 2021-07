Steenrijk, naar de cel, verslaafd of overleden: zo is het de leden van ‘Jackass’ vergaan

Een dikke 20 jaar geleden liet zender MTV plots 10 grappenmakers op de wereld los. In hun programma ‘Jackass’ haalden ze de ene stunt na de andere uit en zaten ze om niets verlegen. De bende werd legendarisch met hun fratsen, maar na het grote succes werden verschillende leden getroffen door tragedie. Nu de stuntmannen nog één keer samenkomen voor hun afscheidsfilm ‘Jackass Forever’ - vanaf 22 oktober te bekijken - gingen wij na wat er met alle originele leden is gebeurd. Zo moest de ene niet minder dan 25 keer geopereerd worden, terwijl de andere zijn lichaam op straat verkocht voor drugs.

“Welcome to Jackass” - met die drie woorden is het in 2000 allemaal begonnen. Johnny Knoxville bedacht het concept van de show al in 1998, toen hij op het idee kwam om allerlei zelfverdedigingswapens - denk aan een taser, pepperspray en een kogelvrij vest - op zichzelf uit te testen. Hij stelde het idee voor aan skateboardmagazine ‘Big Brother’ en zij gaven hem groen licht. Er werd Johnny opgedragen het proces te filmen, en zo gezegd, zo gedaan.

Uiteindelijk kwamen er negen films en vier spin-offs, waarvan de laatste vanwege de coronacrisis nog moet verschijnen. ‘Jackass Forever’ stond gepland voor 2020, maar zou nu op 22 oktober van dit jaar verschijnen. De aankomende prent is het laatste hoofdstuk uit de franchise, want de pret kon volgen Knoxville niet eeuwig blijven duren. “Je krijgt maar een bepaald aantal kansen, voordat er iets ergs gebeurt dat niet valt terug te draaien”, zegt Johnny daarover. “Dat ik hier nog steeds rondloop na alles wat ik heb gedaan, voelt als extreme mazzel. En dat is nu wel op.” Johnny zag dan ook met eigen ogen hoe het met sommige collega’s slecht afliep.

Johnny Knoxville (50): werd steenrijk dankzij succes

Zijn eigen verhaal is gelukkig veel rooskleuriger. In de loop van de afgelopen twee decennia slaagde Knoxville erin om zijn ‘Jackass’-bekendheid om te buigen naar een serieuze filmcarrière. Hij verscheen in films als ‘The Dukes of Hazzard’, ‘Elvis & Nixon’ en ‘Action Point’, die hij bovendien zelf schreef en produceerde. Inmiddels heeft hij een fortuin van meer dan 63,6 miljoen euro opgebouwd, al draagt hij nog steeds verschillende ‘Jackass’-littekens met zich mee. Zo brak hij naar eigen zeggen bijna elk bot in zijn lijf, kreeg hij een hersenbloeding, brak hij zijn penis bij een uitdaging, en was hij drie jaar lang afhankelijk van een katheter na een misgelopen motorstunt. Tijdens het filmen van ‘Jackass Forever’ liep hij ook weer een hersenschudding op.

Volledig scherm Johnny Knoxville was één van de weinigen waar het goed mee afliep. © ap

Steve-O (47): raakte verslaafd en werd opgenomen

Steve-O, echte naam Stephen Glover, is ondertussen al meer dan tien jaar nuchter. Maar hij heeft zijn tijd bij de ‘Jackass’-crew bijna met zijn leven bekocht. Hij kwam bij de tv-ploeg terecht door zelf filmpjes in te sturen. Maar hij was niet alleen totaal onverschrokken en deed alles wat op zijn pad kwam, ook achter de schermen kende hij geen limieten. Hij raakte zwaar verslaafd aan alcohol en cocaïne en begon stemmen in zijn hoofd te horen. Zijn absolute dieptepunt was volgens hem toen hij bij zijn dealer cocaïne snoof van een salontafeltje waarop vlekken bloed zaten, waarvan hij wist dat dat besmet was met HIV. Steve-O liep de ziekte gelukkig niet op.

Na twee scheidingen en veel ellende werd hij uiteindelijk met zelfmoordneigingen opgenomen in een psychiatrisch centrum, nadat collega Johnny Knoxville een interventie op poten had gezet. Hij was ondertussen ook al verscheidene keren in aanraking komen met het gerecht: hij werd opgepakt nadat hij op een podium een string aan zijn scrotum niette en in 2015 moest hij voor 30 dagen naar de cel nadat hij een kraan opklom en zwaaide met een opblaasbare walvis waarop ‘Sea World Sucks’ te lezen stond. In zijn persoonlijke leven gaat het wél allemaal goed: hij is samen met Lux Wright, een tv-producer, en het koppel kondigde in 2018 op Twitter aan dat ze verloofd waren. Hun huwelijk moet evenwel nog altijd plaatsvinden.

Volledig scherm Steve-O was niet alleen totaal onverschrokken, ook achter de schermen kende hij geen limieten. © Instagram

Chris Raab (41): vocht tegen middelengebruik en stapte op

Toen Chris Raab in 2000 in contact kwam met de makers van ‘Jackass’ had hij al veel lof ontvangen voor eerdere stuntfilmpjes. Maar voor de immense roem die zijn kant op kwam ná de uitzendingen op tv was hij niet klaar: hij omschreef dat hij door de show in een “obsessieve levensstijl” verwikkeld zat die hem in een hardnekkige verslaving had geduwd. Zo begon hij pijnstillers te nemen voor de verwondingen die hij op de set had opgelopen, maar daar had hij steeds grotere hoeveelheden van nodig.

“Voor je het weet, raak je er totaal in verzeild”, getuigde hij toen. “Je wordt omringd door een stel drugsverslaafden en alcoholisten en je wijst alleen maar met de vingers naar elkaar.” Hij stapte uiteindelijk uit de serie toen hij naar eigen zeggen “donkerder” werd in zijn gebruik. Chris vond uiteindelijk een job als ober - al zijn ‘Jackass’-geld ging op aan zijn verslaving - en begon zijn leven weer op te bouwen. Vandaag is hij nuchter en gelukkig.

Volledig scherm De zware 'Jackass'-levensstijl heeft de verslaving van Chris Raab destijds aangewakkerd, zo stelde hij zelf. © MTV

Ryan Dunn (overleden in 2011): kwam om bij een tragisch ongeval

Met Ryan Dunn werd de toon meteen gezet: voor zijn eerste stunt dook hij in een septische put. Hij was te zien in alle ‘Jackass’-films en uitzendingen, tot hij in 2011 plots om het leven kwam. Ryan Dunn vertrok op 20 juni van dat jaar samen met zijn collega Zachery Hartwell - die werkte als productie-assistent bij ‘Jackass’ - met zijn auto na een bezoek aan een bar in Philadelphia. Dunn had de klanten de hele avond getrakteerd en was zelf ook in het bier en de whisky gevlogen. De realityster gold als een ervaren drinker, er bestaat zelfs een filmpje waarin hij in minder dan een minuut een volle fles tequila achterover slaat. Maar Dunn was ook een beruchte snelheidsduivel, met 23 verkeersovertredingen en een rijverbod op zijn naam.

Die combinatie werd hem fataal. Met meer dan 200 kilometer per uur vloog zijn Porsche 911 GT3 uit de bocht. De wagen dook een ravijn in en crashte tegen een boom. Dunn en Hartwell waren op slag dood. De lichamen in het uitgebrande wrak waren zo verkoold dat Dunn enkel te herkennen was aan zijn tatoeages.

Volledig scherm Ryan Dunn kwam in 2011 op tragische wijze om het leven. © DR.

Bam Margera (41): raakte verslaafd en kreeg een eetstoornis

Bam Margera was een doodnormale twintiger tot hij in contact kwam met de ‘Jackass’-bende. Om alle stunts aan te durven greep Margera naar alcohol en drugs, en dat liep al snel uit de hand. “Het was mijn taak om domme dingen te doen. Dus hoe meer shots ik nam, hoe moediger ik werd. Door te drinken kreeg ik beter betaald”, vertelde hij er in 2017 over. Na het overlijden van zijn collega en vriend Ryan Dunn ging het ook bij hem van kwaad naar erger: zijn gebruik verergerde en hij werd gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis en boulimie.

Op dit moment lijkt hij trouwens nog steeds niet hersteld. De stuntman werd ontslagen uit de nieuwe ‘Jackass Forever’ omdat hij het onredelijk vond dat hij nuchter moest zijn tijdens het filmen. Hij heeft bovendien een straatverbod gekregen. Volgens TMZ zou hij ‘Jackass’-regisseur Jeff Tremaine bedreigd hebben door die ‘verontrustende berichten’ te sturen. Margera lijkt vandaag de dag dus nog steeds te worstelen met zijn problemen.

Volledig scherm Bam Margera werd ontslagen uit de nieuwe ‘Jackass Forever’, omdat hij het onredelijk vond dat hij nuchter moest zijn tijdens het filmen. © afp

Vincent ‘Don Vito’ Margera (overleden in 2015): verdween achter de tralies

De oom van Bam Margera werd in ‘Viva La Bam’ voortdurend in de maling genomen. Hij werd voorgesteld als de luilak die niets anders deed dan televisie kijken en bier drinken. In 2006 kwam hij plots in het oog van een storm terecht toen hij aangeklaagd werd voor de seksuele aanranding van twee twaalfjarige meisjes tijdens een handtekeningensessie. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en mocht 10 jaar lang niet meer op televisie komen. Hij heeft zijn rol in ‘Jackass’ daarna nooit meer kunnen hernemen: in 2015 overleed hij aan de gevolgen van nier- en leverfalen.

Volledig scherm Vincent Margera overleed in 2015 aan de gevolgen van nier- en leverfalen. © ap

Brandon Novak (42): werd dakloos en vocht voor zijn leven

Skateboarder Brandon Novak was één van de eerste leden van de ‘Jackass’-crew. Hij was 21 jaar lang verslaafd aan heroïne en schreef daar ook de bestseller ‘Dreamseller’ over. Omdat hij tijdens de opnames high kwam opdagen, werd hij op een bepaald moment ontslagen door het team. Het deed hem nog veel verder afglijden in de negatieve spiraal waarin hij was terechtgekomen. Zijn eigen moeder riep zelfs de hulp in van het gerecht om hem op afstand te houden.

Op zijn dieptepunt werd Novak dakloos aangetroffen in de straten van Baltimore terwijl hij zijn lichaam verkocht voor een shot. Hij liep ook Hepatitis C op nadat hij een dosis nam met een gebruikte naald die hij vond op de vloer van een verlaten huis. Toen hij balanceerde op het randje van de dood liet hij zich nog één keer opnemen - iets wat daarvoor altijd mislukt was. Sindsdien is Novak afgekickt. Hij maakte er een documentaire en een graphic novel over en hij bracht ook zijn boek opnieuw uit.

Volledig scherm Op zijn dieptepunt werd Novak dakloos aangetroffen in de straten van Baltimore terwijl hij zijn lichaam verkocht voor een shot. © DR.

Ehren McGhehey (44): moest 25 keer geopereerd worden

‘Danger Ehren’ - zoals hij werd genoemd - vervoegde de cast van ‘Jackass’ toen de show voor het eerst werd opgepikt door MTV. Hij was eerst professioneel snowboarder, maar een gebroken nek bracht daar verandering in. Ook tijdens de opnames van ‘Jackass’ liep McGhehey de ene verwonding na de andere op, meestal tijdens stunts die hij eigenlijk niet wilde uitvoeren. Zoals het drinken van zijn eigen urine of het achtervolgd worden door opgefokte stieren.

Ehren sprak tijdens een interview van “vele, vele verwondingen.” Hij moest niet minder dan 25 keer geopereerd worden, waaronder negen keer aan zijn knieën, drie keer aan zijn rug en één keer aan zijn tanden. Hij draagt die ingrepen vandaag nog altijd met zich mee: “De pijn is echt”, vertelde hij. “Je krijgt maar één lichaam. Draag er dus zorg voor.”

Volledig scherm Johnny Knoxville (l) naast Ehren McGhehey. © RV

Stevie Lee (overleden in 2020): werd getroffen door een hartaanval

Stevie Lee raakte begin jaren 2000 bekend met zijn worstelcarrière en veroverde later het scherm met zijn realityreeks ‘Half Pint Brawlers’. Hij sprong in het oog van de ‘Jackass’-bende en werd meteen aan boord gehaald. Hij kreeg er de bijnaam ‘Wee Man’ aangemeten en wist vooral de populariteit van de kijker voor zich te winnen. Iets wat hem na ‘Jackass’ geen windeieren legde: hij was nog te zien in grote producties als ‘American Horror Story’ en ‘Oz The Great and Powerful’.

In 2010 en 2011 werd Stevie merkwaardig genoeg achtervolgd door geruchten dat hij was overleden. Volgens het ene artikel omdat hij tegen een bowlingbal kopte, volgens het andere omdat hij zijn eigen gewicht in zout naar binnen had gewerkt. Stevie Lee was toen genoodzaakt de geruchten publiekelijk te ontkennen.

In september vorig jaar kwam de man toch onverwacht om het leven, zo liet zijn familie toen weten. “Hij was geliefd bij velen en had veel vrienden die als familie waren, fans die hem aanbaden. ‘Puppet’ heeft een glimlach op ieders gezicht gebracht met zijn hardcore houding en levensstijl. Hij is ook een legende in de kunst van het midgetwrestling.” Stevie Lee stierf in zijn eigen woning aan een hartaanval.

Volledig scherm ‘Jackass’-ster Stevie Lee © Twitter

