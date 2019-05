'Stem Winnie the Pooh mishandelde ex-vrouw'

De Amerikaanse entertainmentwebsite The Blast heeft documenten in handen waarin Stephanie Cummings haar ex beschuldigt van mishandeling, seksueel misbruik, een drugsverslaving en dierenmishandeling.

De twee trouwden in 2001 en gingen in 2011 uit elkaar, samen hebben ze twee kinderen. Sinds de scheiding in 2011 zou Jim zich veelvuldig hebben misdragen, zegt Stephanie. Zo zou de 66-jarige Jim zich aan haar hebben opgedrongen waar hun dochter bij was, haar verkracht hebben en meerdere keren agressief zijn geweest terwijl hij onder invloed was van alcohol en medicijnen. Ook beweert ze dat hij haar hond heeft opgesloten in een metalen kist en buiten in de brandende zon heeft gezet waardoor het dier bijna is overleden. Jim zelf ontkent alle aantijgingen.