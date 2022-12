Stembus Top 2000 gaat open, met verificatiestap: ‘We moeten extra opletten’

,,We hebben ervoor gekozen om de verificatiestap te herintroduceren”, zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries. ,,Wij zien momenteel een beweging dat we extra moeten opletten.” Eind oktober werd de verkiezing voor de NS Publieksprijs stilgelegd omdat er ‘op grote schaal gemanipuleerd’ was bij het stemmen. De organisatie bouwde nog een verificatiestap in, maar omdat er niet met zekerheid een eerlijke uitslag kon worden neergezet, werd de complete verkiezing afgeblazen .

‘Wat is dit?’

De Vries zegt dat er elk jaar bij het stemmen van de Top 2000 wel dingen opvallen en dat dat zeker niet betekent dat de organisatie altijd moet ingrijpen. ,,Kijk maar naar vorig jaar. Toen kregen we een plaat van Bankzitters onder ogen waarvan wij dachten: wat is dit?” Het bleek om een groep youtubers te gaan, die voornamelijk bij de jeugd razend populair is. ,,Ik kreeg een spreekbeurt van mijn jongste zoon over hoe geweldig deze boys waren. Binnen een minuut had ik wel in de gaten dat dit gewoon het gevolg was van dat we een nieuwe generatie aan ons binden.”