Stembus Top 2000 geopend, met verificatiestap: ‘We moeten extra opletten’

NPO Radio 2 heeft vanochtend de stembus geopend voor de 24ste editie van de Top 2000. Het startsein werd gegeven door dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte in een café in Huizen.

Tijdens de opening van de stembus was Rondé te gast. De band speelde de hit Hard to say goodbye en een van hun favorieten uit de voorgaande Top 2000-lijsten, Roller Coaster van Danny Vera.

De komende week kunnen mensen weer stemmen op hun favoriete nummers die wat hen betreft in de jaarlijkse allertijdenlijst moeten. Net als bij voorgaande edities kunnen luisteraars naar eigen keuze minimaal vijf en maximaal 35 nummers aandragen.

Om mensen een handje te helpen rijdt Radio 2 voor het eerst sinds 2019 weer met een Stembus door het land. Deze rijdt gedurende de stemweek onder meer langs Dordrecht, Goes, Goirle, Heerlen, Amersfoort, Emmeloord, Leeuwarden, Groningen, Deventer en Zeist. Vanuit de bus worden ook programma’s gemaakt.

Met de officiële opening van de Top 2000-stembus is ook bekendgemaakt wie allemaal de Top 2000 gaan presenteren. Van Morad El Ouakili was al bekend dat hij als nieuwkomer de Top 2000 aan elkaar praat, nu is ook bekend dat Desiree van der Heiden dat gaat doen.

,,Vorig jaar zat ik met mijn moeder in de auto en toen stond de Top 2000 aan en zei ik nog tegen haar: ik hoop dat ik dat ook ooit eens mag presenteren”, vertelt Van der Heiden op de website van de zender. ,,Ik had totaal geen idee dat dat al zo snel zou gebeuren. Het is nogal wat, zo’n fenomeen als de Top 2000. Maar uiteraard ook heel leuk.” Verder presenteren onder anderen Jeroen van Inkel, Frank van ‘t Hof, Paul Rabbering, Bart Arens en Ruud de Wild de Top 2000.

Extra bevestiging

Mensen die willen stemmen, moeten hun stem dit jaar per mail een extra keer bevestigen. De organisatie heeft een verificatiestap ingebouwd om eventuele manipulatie te voorkomen. Het is niet de eerste keer dat stemmers hun Top 2000-lijstje moeten verifiëren, maar deze stap werd eerder juist weggehaald om het stemmen zo laagdrempelig mogelijk te maken.

,,We hebben ervoor gekozen om de verificatiestap te herintroduceren”, zegt NPO Radio 2-zendermanager Peter de Vries. ,,Wij zien momenteel een beweging dat we extra moeten opletten.” Eind oktober werd de verkiezing voor de NS Publieksprijs stilgelegd omdat er ‘op grote schaal gemanipuleerd’ was bij het stemmen. De organisatie bouwde nog een verificatiestap in, maar omdat er niet met zekerheid een eerlijke uitslag kon worden neergezet, werd de complete verkiezing afgeblazen.

‘Wat is dit?’

De Vries zegt dat er elk jaar bij het stemmen van de Top 2000 wel dingen opvallen en dat dat zeker niet betekent dat de organisatie altijd moet ingrijpen. ,,Kijk maar naar vorig jaar. Toen kregen we een plaat van Bankzitters onder ogen waarvan wij dachten: wat is dit?” Het bleek om een groep youtubers te gaan, die voornamelijk bij de jeugd razend populair is. ,,Ik kreeg een spreekbeurt van mijn jongste zoon over hoe geweldig deze boys waren. Binnen een minuut had ik wel in de gaten dat dit gewoon het gevolg was van dat we een nieuwe generatie aan ons binden.”

Stemmen kan tot woensdagmiddag 7 december. Aan het einde van de middag wordt de top tien van de ‘lijst der lijsten’ bekendgemaakt. Vorig jaar stond Queen voor de achttiende keer op de eerste plaats met Bohemian Rhapsody. Danny Vera, het jaar ervoor lijstaanvoerder met Roller Coaster, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Procol Harum eindigde met A Whiter Shade of Pale op de derde plaats.

Jaarlijks luisteren zo’n tien miljoen mensen naar de marathonuitzending, die traditiegetrouw wordt uitgezonden tussen kerst en oud en nieuw.

