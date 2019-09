Stenders en Van Inkel voor één keer herenigd op Radio 5

,,Met Rob samen een programma doen is als fietsen. Dat verleer ik nooit en het is extra leuk als we een lekke band krijgen”, aldus Jeroen van Inkel. Ook Stenders heeft er zin in: ,,Het is natuurlijk 's ochtends vroeg, dus het kan zijn dat ik vijf minuutjes later ben. Maar zo'n Week van de Jaren 80 is natuurlijk leuk om aan mee te doen.”



De radioshow Stenders & van Inkel ontstond op 30 oktober 1987 als vervolg op Curry & van Inkel. Rob Stenders volgde toen Adam Curry op als medepresentator van het programma. In de afgelopen jaren waren Rob en Jeroen al vaker samen op de radio te horen. Zo sloten ze vorig jaar de NPO Radio 2 Collecteweek af.