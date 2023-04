Sterfdag Avicii: wat weet jij van de dj?

update Ludieke knipoog Ajax naar hitserie Ted Lasso: groot spandoek op Londense pub, Ajax wenst team succes

Nederlandse fans van de voetbalcomedyserie Ted Lasso zien in de nieuwste aflevering een herkenbare club passeren: Ajax. De Amsterdamse club speelt in de serie een oefenwedstrijd tegen AFC Richmond en liet dat niet ongemerkt passeren. Ajax liet in Londen op een bekende pub uit de serie een levensgroot spandoek hangen.