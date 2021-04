Sterk debuut Evers lijdt onder gebrek aan keuzes

update MAFS-trouwambte­naar Walter Vermeer (49) overleden

8 april Married At First Sight-trouwambtenaar Walter Vermeer is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL. Vermeer was de afgelopen jaren een van de vaste gezichten van Married At First Sight. Het laatste seizoen eindigde in februari met 1,3 miljoen kijkers.