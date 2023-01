Sterren geschokt door overlijden Lisa Marie Presley: ‘De wereld is een diamant verloren’

,,Het is met een zwaar hart dat ik het verpletterende nieuws moet delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons verlaten heeft”, aldus Priscilla Presley (77), de moeder van Lisa Marie. ,,Ze was de meest gepassioneerde, sterke en liefhebbende vrouw die ik ooit heb gekend.”

Steunbetuigingen van sterren

Het nieuws komt als een schok voor veel mensen. Zo deelt zangeres P!nk een foto waarop ze met Lisa Marie te zien is en blikt ze terug op hun tijd samen. ‘Ze was super grappig, ontzettend slim, gevoelig, getalenteerd, gevat en nog heel veel meer. Mijn hart breekt voor je prachtige familie en je kinderen. De wereld is een diamant verloren vandaag.’

Latoya Jackson, de zus van Michael Jackson, deelt een foto waarop Lisa Marie met Michael te zien is. De twee stapten in 1994 in het huwelijksbootje, maar hun relatie klapte na achttien maanden. ‘We houden je voor altijd in ons hart. Ik zal nooit vergeten hoe je de liefde die je voor mijn broer had met me deelde. Ik bedank je voor je eerlijkheid. Rust zacht’, schrijft Jackson.

Nicolas Cage, die in 2002 vier maanden getrouwd was met Lisa Marie, noemt het nieuws ‘verschrikkelijk’. ,,Lisa had de beste lach van iedereen. Ze verlichtte elke kamer waar ze binnenkwam. Mijn hart is gebroken. De gedachte dat ze nu met haar zoon is, biedt wat troost.” Haar zoon Benjamin overleed in 2020.

Rust

Ook John Travolta laat van zich horen. ‘Lisa, kleine meid, het spijt me zo. Ik zal je missen, maar ik weet dat ik je weer zal zien. Mijn liefde en hart gaan uit naar Riley, Priscilla, Harper en Finley.’ Tom Hanks stelt ‘kapot en diepbedroefd’ te zijn.

Actrice Leah Rimini hoopt dat Lisa Marie eindelijk rust heeft. ‘Ik ben diepbedroefd door het overlijden van Lisa Marie Presley. Lisa had geen gemakkelijk leven, zoals sommigen misschien denken’, laat ze op Twitter weten.

