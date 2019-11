Sterren in de rij voor tweede seizoen The Masked Singer

Mysterieu­ze robot wint The Masked Singer, maar wie zit er toch in?

6:44 Klein van stuk, maar een grote stem: de robot heeft vanavond het eerste seizoen van de RTL 4-show The Masked Singer gewonnen. Zat in het stoere pak Edsilia Rombley, zoals vaak werd beweerd, of schuilde achter het stalen gelaat toch Belle Perez of Leona Philippo? Nee, wist de jury zeker na de hoge operanoten in het finaleoptreden. Ze raadden het goed: onder het masker zat Tania Kross.