Sterren steunen Britney Spears na docu

Besluitelo­ze Ali B op de hak genomen in The Voice door Anouk: 'Bespaar ons deze ellende'

6 februari Ali B is vanavond flink op de korrel genomen door zijn collega-coaches in The Voice of Holland nadat hij drie acts met elkaar liet optreden en niemand in de pre-battle naar huis stuurde. Waylon weigerde commentaar te geven en Anouk stelde dat de rapper moest leren te kiezen. De eigenwijze Ali besloot echter helemaal geen keuze te maken en de drie acts samen te voegen tot één act.