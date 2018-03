Sterrenkoppel Beyoncé en Jay-Z op tournee

De tour zal later dit jaar van start zal gaan. ,,Dit is iets waar ze allebei enorm naar uitkijken'', vertelt een bron aan entertainmentsite E! News. ,,Ze voelden zich nooit sterker dan tijdens hun vorige On The Run Tour en ook straks zal het wel episch worden.'' Volgens de bron zullen de beroemdheden hun drie kinderen meenemen.



De tour in 2014 was voor Europese fans van het koppel een teleurstelling, omdat slechts twee concerten in Europa plaatsvonden. Alle andere shows waren in de Verenigde Staten en Canada. Het is nog de vraag of dat ook ditmaal het geval is. De eerste optredens die zijn bekendgemaakt, zullen in Amerika plaatsvinden.