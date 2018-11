Steven Brunswijk ruziet met Ismail Ilgun: ‘Schande voor de Turken’

Aanleiding voor de online scheldpartij is een videoboodschap van Brunswijk waarmee hij met zijn 25.000 volgers zijn ‘irritatie van de week’ doorneemt. Het ‘slachtoffer’ van deze aflevering is Zaandammer Ismail Ilgun, vanwege zijn optreden in de YouTube-serie ‘Bekend en Vermomd’.



In dit programma gaan bekende Nederlanders vermomd de straat op en vragen ze aan willekeurige voorbijgangers wat ze van bepaalde mensen vinden. Ilgun ging vermomd als stratenmaker en vroeg vervolgens aan mensen op straat wat ze van de persoon ‘Ismail Ilgun’ vonden.

Irritant ventje

Volgens Brunswijk reageerde Ilgun onsportief en zwak op enkele mensen die eerlijk hun mening gaven over de voormalige treitervlogger. ,,Een irritant ventje dat mensen gaat bedreigen als ze kritiek gaan leveren. Moet je bij mij eens proberen”, foetert de Tilburger. ,,Ismail, moet jij eens goed luisteren. Ik heb veel Turkse vrienden, en jij bent een schande voor de Turken. Met je matje. Kapitein Haak. Malloot.”



En zo gaat Brunswijk nog wel even verder. Maar met even harde bewoordingen slaat Ismail Ilgun genadeloos terug. ,,Dit zegt iemand die zichzelf Braboneger noemt”, schrijft de vlogger op de pagina van Brunswijk.



,,Laten we niet over schande beginnen, want elke Surinamer die ik ken kotst jou uit. Dit is al je derde video over mij en ook de enige manier hoe jij publiciteiy trekt. Praten over anderen, want zelf ben je niet zo interessant.”

Kinderachtig

Ilgun vindt het kinderachtig dat Brunswijk op hem tekeer blijft gaan in zijn vlogs. ,,Je bent een vader van drie kinderen, gedraag je er ook naar. Wacht maar tot je kinderen deze fouten maken. Karma is niet vies. Alles komt bij jou terug of je kinderen. Hele dag over andermans fouten praten. Waar was jij toen ik een jaar goed bezig was?"



Veranderd of niet: Brunswijk is niet op andere gedachten te brengen. ,,Ik had eerst respect voor je omdat je veranderd was. Maar je bent nog steeds een kneus. En kom niet stoer doen bij mij, want daar maken wij hier in Brabant heel snel korte metten mee.”

Treitervlogs

Ismail Ilgun kwam twee jaar geleden in het nieuws met zijn vlogs over de wijk Poelenburg in Zaandam. Hij beledigde mensen in zijn filmpjes en viel samen met zijn vrienden mensen lastig bij het winkelcentrum waar ze rondhingen.



Het OM verweet hem onder meer opruiing, belediging van het openbaar gezag en het opzettelijk aantasten van de eer of goede naam van anderen. Ilgün werd opgepakt en heeft toen een aantal dagen vastgezeten.



Het AD gaf hem later de kans om op een positieve manier vlogs te maken over onderwerpen die hem bezighielden. Hij won een prijs voor zijn videodocumentaire over achterstandswijken.