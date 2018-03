Steven Spielberg maakt miniserie over Napoleon

Spielberg vertelde dit vandaag in een interview met het AD . Jaren geleden had hij al het voornemen om Napoleon als serie voor filmmaatschappij Warner Bros. te draaien, maar de financiering kwam niet rond.

De regisseur heeft een speciale band met de erven van Kubrick, die in 1999 overleed. Op verzoek van de nabestaanden verfilmde hij in 2001 een scenario van Kubrick, A.I, Artificial Intelligence. Ook nu zegt Spielberg dat hij nauw samenwerkt met de weduwe van Kubrick, Christiane, en diens zwager, Jan Harlan.

Spielberg is niet van plan een letterlijke verfilming van het Napoleon-script te maken. ,,Kubrick schreef het deels om de filmmaatschappij om de tuin te leiden. Hij had een heel andere film over Napoleon in gedachten dan het scenario dat hij inleverde. Dat is een van de redenen waarom de film nooit is gemaakt."