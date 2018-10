Stiekem is er iets heel moois gebeurd op het Televizier Gala

Henk Wijngaard loopt weg bij Shania Twain ondanks 'beste seat in the house'

12:44 Zanger Henk Wijngaard (72) heeft gisteravond al na tien minuten het concert van Shania Twain in de Ziggo Dome verlaten. Hij was bij aanvang van het concert al teleurgesteld in de tribuneplaatsen die hij had gekregen van Mojo. De concertorganisator noemt Wijngaards reactie erg jammer.