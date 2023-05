Stiekem van Maan en Goldband is op recordkoers

Top 40Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 6 mei. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 11 stijgers, 12 zittenblijvers en 15 zakkers.

30 (--) WISH YOU THE BEST- Lewis Capaldi

Deze maand verschijnt het tweede studioalbum van Lewis Capaldi, Broken By Desire To Be Heavenly Sent. Van dat album kennen we de Top 40-hits Forget Me en Pointless al en deze week kunnen we daar ook Wish You The Best aan toevoegen. In de video heeft de hond Winnie een hoofdrol en dat was geen gemakkelijke opgave. Een scene waarin ze een envelop in haar bek meeneemt had bijvoorbeeld al tien dagen training nodig. Wish You The Best kwam vorige week van niets op 1 in de Britse hitlijsten. In de Nederlandse Top 40 is het de hoogste nieuwe op nummer 30.

13 (10) STIEKEM- Maan ft. Goldband

Stiekem staat deze week een half jaar in de Top 40 en voor het eerst na 24 weken staat de hit van Maan en Goldband niet in de top 10. Het nummer is op recordkoers want Stiekem komt deze week bij de 20 grootste Top 40-hits aller tijden. Dat is nog niet alles want deze week staat Stiekem ook bij 3 grootste hits van Nederlandse bodem achter Ik Neem Je Mee (van Gers Pardoel) en Que Si Que No (van Jody Bernal). Gezien het succes van Stiekem - dat maar niet af lijkt te nemen - is de kans levensgroot dat Maan en Goldband die prestaties komende week ook gaan overtreffen.

10 (13) HEAVEN- Niall Horan

Met Heaven is Niall Horan bezig aan zijn negende Top 40-hit. Met This Town en Too Much To Ask wist de Ierse zanger nog nooit verder te komen dan plek 12 in de lijst. Heaven komt nu voor het eerst hoger in de lijst want met drie plaatsen winst is het zijn eerste top 10-hit geworden. Het nummer is afkomstig van zijn derde studioalbum The Show dat op 9 juni moet verschijnen.

1 ( 1) FLOWERS- Miley Cyrus

People van Libianca stijgt twee plaatsen en staat deze week voor het eerst in de top 3. Miracle van Calvin Harris en Ellie Goulding klimt deze week een plekje en is daarmee de nummer 2 in de lijst.

Op 21 januari kwam Flowers de Top 40 binnen. Alleen in die week stond de track van Miley Cyrus niet op nummer 1. Deze week staat ze voor de 15e week bovenaan de Top 40 en nog slechts twee hits stonden langer op die eerste plaats. As It Was van Harry Styles wist het vorig jaar 18 weken vol te houden maar Flowers begint dus in de buurt te komen.

Iedere werkdag hoor je om zes uur ‘s avonds op Qmusic hoe de nieuwe lijst vorm krijgt in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er aanstaande vrijdag vanaf 14.00 uur.

