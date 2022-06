Stilzwijgend is het stiefkindje van de Nederlandse tv aan een opmerkelijke opmars bezig

Prinses Amalia oefent te paard in Den Haag voor Prinsjes­dag

Prinses Amalia heeft zondagochtend meegedaan aan een oefening voor Prinsjesdag. Omroep West deelt beelden waarop is te zien dat de 18-jarige prinses te paard over het Korte Voorhout in Den Haag rijdt.

19 juni