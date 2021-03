Sting heeft spijt van reünie The Police

The Police werd in 1977 opgericht en scoorde hits als Message in a Bottle, Every Breath You Take en Don’t Stand So Close To Me. In 1986 ging de band uit elkaar. Sting heeft sinds de breuk vijftien soloplaten uitgebracht. Ook Summers en Copeland vonden na The Police nieuw succes. Zo bleef Summers muziek maken, componeerde hij voor films en is hij een succesvolle fotograaf. Ook Copeland is aan de slag gegaan als componist voor onder meer films, videospelletjes en het theater.