Stoer dat uitgerekend Humberto het opnam voor VI

Er waren gelukkig nogal wat prominenten die maandagavond publiekelijk op de bres sprongen voor de heren van VI en hun kantinehumor-met-pruik. Matthijs van Nieuwkerk (‘kwajongenswerk’), Peter R. de Vries (‘ik moest lachen’) en ook Joop van den Ende (‘een heel leuk programma’).



Maar de meest verrassende steunbetuiging kwam uit de hoek van Humberto Tan. Hij had maandagavond een transgender aan tafel zitten die nuchter de schouders ophaalde over de pruik van Gijp en de lachstuip van Derksen en de commotie betitelde als ‘helemaal doorgeslagen’. Om vervolgens krachtig stelling te nemen dat de politiek zich onder geen beding met de inhoud van programma’s mag bemoeien. Hoera voor deze Monica Overdijkink, die kijkers van TV Rijnmond en TV West misschien nog kennen als Geert-Willem Overdijkink.



Maar ook voor Humberto Tan. Wat hij maandagavond deed vond ik bijzonder stoer. En dat wil ik toch even benoemen. Want als er één iemand een geliefd mikpunt is aan de VI-tafel, dan is het Humberto wel. Zeker de laatste maanden. En uitgerekend hij nam het voor zijn plaaggeesten op.