Stones zeggen ook show in Bern af na coronabesmetting Mick Jagger

Het is voorlopig het tweede concert dat niet doorgaat nadat frontman Mick Jagger in Amsterdam positief werd getest op corona. Dit gebeurde gisteren vlak voor het eerste Nederlandse concert van de band in vijf jaar tijd. Veel fans waren al aanwezig in de Johan Cruijff Arena of onderweg naar het stadion



Jagger ontdekte pas dat hij corona had nadat hij al in de Johan Cruijff Arena was gearriveerd. De 78-jarige zanger had enkele symptomen en testte vervolgens positief, schreef de band gisteren op Instagram. De Stones betreuren het dat het concert niet door kon gaan. ,,Maar de veiligheid van het publiek, de medemuzikanten en de touringcrew is belangrijker”, aldus de band.