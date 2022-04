Stormloop op kaartjes voor Boekenbal

Waarom in Nederland plagiaat nooit de rechtszaal haalt

Ed Sheeran gaat vrijuit. Een rechter in Londen bepaalde dat de Britse zanger over zijn hit Shape of you geen royalties hoeft af te dragen aan zanger Sami Chokri, die de wereldster betichtte van plagiaat. Waarom zijn er in Nederland nooit van dit soort rechtszaken?

7 april