Stormy Daniels bezorgt Twan Huys ruim 19 procent meer kijkers

In het interview met Twan Huys vertelde de voormalige pornoactrice dat er tussen haar en Trump wat haar betreft nooit sprake was van liefde. Ze benadrukte hem 'ten val te willen brengen' en noemde haar avontuurtje met de Amerikaanse president 'amusant, interessant en spijtig'.

In januari onthulde de Amerikaanse krant The New York Times dat Stormy Daniels in 2006 een seksaffaire zou hebben gehad met Trump. Trumps vrouw Melania was toen net aan het bevallen van hun zoon Barron. Zijn advocaat Michael Cohen erkende ongeveer een maand later kort voor de presidentsverkiezingen van 2016 130.000 dollar aan zwijggeld aan Clifford te hebben betaald. ,,130.000 dollar? Als je iemand wil chanteren dan moeten daar een paar nulletjes bij'', vertelde Stormy gisteren.