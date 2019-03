Straatverbod voor stalker Coldplay-zanger Chris Martin

Vjeze Fur stopt met eigen modelabel

Vjeze Fur is gestopt met zijn eigen modemerk Tratlehner. De rapper van Jeugd van Tegenwoordig, die het label in 2013 startte met een vriend, had te weinig tijd om zich er op te focussen. ,,Dat modelabel ging goed, maar niet supergoed - vooral omdat mijn partner en ik er te weinig aan deden'', zegt Vjeze, die eigenlijk Freddy Tratlehner heet, in Viva.