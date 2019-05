Stralende Harry en Meghan delen eerste beelden van hun royal baby

Met een glimlach van oor tot oor stonden Harry en Meghan vanmiddag voor de camera met hun zoon. Het is de eerste keer dat de royal baby getoond wordt aan de wereld. ,,Ik heb de twee beste mannen van de wereld om me heen", jubelde Meghan (37), gehuld in een crèmewitte jurk én op hakken, tegen de pers. Ondanks dat het jongetje pas twee dagen oud is, leren Meghan en Harry hem al goed kennen. ,,Hij is erg rustig", vertelde de brunette, waarop Harry reageerde: ,,Dat heeft hij van mij!”



De hertogin van Sussex is zielsgelukkig met de geboorte van haar zoon. Van de geboorte tot het eindelijk kunnen vasthouden van hun kleine spruit: ,,Het is magisch. Het is echt geweldig", reageerde ze voor de camera. Ook nam Meghan de gelegenheid om iedereen te bedanken voor de gelukswensen. ,,Dat betekent veel voor ons.”



Maandag beviel Meghan van een kerngezonde jongen van 3,2 kilo, zo bevestigde Sussex Royal via Instagram. Het koppel liet toen weten dat ze nog geen naam hadden gekozen voor hun eerste kindje. Ook vandaag lieten Harry en Meghan niets los over de naam die de baby zal dragen. Het is niet duidelijk of de twee überhaupt al een keuze hebben gemaakt.