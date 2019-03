Streep door optreden soulzanger R. Kelly in Amsterdam

,,Als organisatie wilden wij ons al in een vroeger stadium terugtrekken”, staat in een statement van J. Noah. ,,Echter, door contractuele overeenkomsten en eventuele financiële gevolgen was dat in een eerder stadium niet mogelijk. Na de juridische ontwikkelingen die onlangs hebben plaatsgevonden omtrent R. Kelly is dit nu wel mogelijk, zijn paspoort is ingenomen en hierdoor kan hij zijn tour niet laten plaatsvinden. Dit geeft ons de mogelijkheid om het contract met R. Kelly te ontbinden.”

R. Kelly wordt verdacht van het seksueel misbruiken van vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen. Hij gaf zich eind februari aan bij de politie en is momenteel op borgtocht vrij in afwachting van zijn zaak.

In januari werd de komst van R. Kelly aangekondigd, terwijl hij toen net in het nieuws was vanwege de documentaire Surviving R. Kelly. Hierin beschuldigden verschillende vrouwen hem van seksueel wangedrag, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Al snel volgde een petitie van mensen die R. Kelly niet in Amsterdam wilden hebben. Ook The Box liet dezelfde week nog weten in de maag te zitten met het concert. Vorige week stopte de concertzaal alle promotie voor de show op sociale media en op de website.