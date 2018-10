Strijd om Gouden Televizier-Ring nadert apotheose

Alle genomineerden voor de Ring kunnen vanavond meermaals in de prijzen vallen. Zo maakt Beau van Erven Dorens ook kans op de Zilveren Televizier-Ster voor de beste presentator. Hij neemt het hierbij op tegen Humberto Tan en Johnny de Mol.



Laatstgenoemde is afwezig bij de uitreiking, hij geniet samen met zijn kersverse vrouw Anouk van Schie nog een paar dagen van de Portugese zon, nadat ze eerder deze week in het huwelijk traden. Gerard Ekdom neemt zijn plaats in.



Zilveren Televizier-Ster

De Luizenmoeder-actrices Ilse Warringa en Jennifer Hoffman zijn beiden in de race voor de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Ook Lies Visschedijk dingt mee naar de prijs, voor haar rol in Soof: Een nieuw begin.



Eva Jinek kan voor het tweede jaar op rij de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice pakken. Vorig jaar liet ze Geraldine Kemper en Floortje Dessing achter zich, dit jaar neemt Jinek het op tegen Chantal Janzen en wederom Kemper. Janzen schittert, net als Johnny de Mol, door afwezigheid. Het is niet bekend wie haar plaats inneemt.



Digital Impact Award

Expeditie Robinson strijdt ook om de Digital Impact Award, een nieuwe prijs. Ook Wie is de mol? en Zondag met Lubach zijn genomineerd voor de onderscheiding voor televisiemakers die de kijkers het best online weet te bereiken. De Digital Impact Award is vanavond de eerste prijs die wordt uitgereikt, al tijdens de rode loper.



