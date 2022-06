Strijd tussen Pitt en Jolie laait op: acteur beschuldigt ex van onterecht verkopen wijnhuis

De Maleficent-actrice zou vorig jaar de helft van de Chateau Miraval-wijnmakerij ‘verkocht’ hebben aan een bedrijf gerund door Yuri Shefler, eigenaar van de Russische wodka Stolichnaya, ook wel bekend als Stoli. Volgens Pitt heeft zijn ex-vrouw dat gedaan om hem schade toe te brengen, zo blijkt uit gerechtelijke documenten die de advocaten van Pitt hebben ingediend en in handen zijn van de Britse tabbloid Daily Mail.

Pitt stelt onder meer dat de Russische oligarch aan wie Jolie (47) de helft van het chateau zou hebben verkocht, snode plannen heeft. Zo zou Shefler de volledige controle willen krijgen over de wijnmakerij, die miljoenen waard is. ‘Jolie wist dat en wilde dat Shefler en zijn dochterondernemingen zouden proberen het bedrijf dat Pitt had opgebouwd over te nemen en Pitts investering in Miraval te ondermijnen’, valt er te lezen in de documenten.

Bovendien is de verkoop van de Chateau Miraval-wijnmakerij in strijd met de overeenkomst die het paar aan het begin van hun partnerschap heeft gesloten, zo beweert Pitt. De twee kochten in 2008 het enorme landgoed van zo’n 1000 hectare en brachten daarna witte wijnen en een rosé uit. In 2014 gaven Pitt en Jolie elkaar daar ook het jawoord. ‘Jolie heeft de vermeende verkoop in het geheim nagestreefd en vervolgens volbracht, met opzet Pitt in het ongewisse gehouden en willens en wetens de contractuele rechten van Pitt geschonden’, gaan de advocaten van de ster verder.

Pitts advocaten zeggen ook dat de timing van de verkoop verband hield met de beslissing van een rechter om een voorlopige uitspraak te doen, waarin Pitt de helft van de voogdij over hun toen nog minderjarige vijf kinderen zou krijgen.

Slechte reputatie

Yuri Shefler is de eigenaar van SPI Group, een internationaal consortium dat alcohol verkoopt in 160 landen, met name het Stolichnaya-wodkamerk. Dat Jolie de helft van de wijnmakerij aan Shefler heeft verkocht, komt de reputatie van Miraval niet ten goede, stellen de advocaten verder. Volgens hen staat Shefler bekend om dubieus zakendoen. ‘Daarmee komt de reputatie van het zo zorgvuldig opgebouwde merk Pitt in gevaar’, staat in de documenten.

Jolie heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Na een relatie van twaalf jaar zetten Pitt en Jolie in 2016 een punt achter hun samenzijn. De druppel die de emmer deed overlopen was een woedebui die Pitt kreeg tijdens een vlucht met hun privéjet. Hij was toen onder invloed van alcohol. Hij zou zich op een van de kinderen hebben gestort en de situatie zou dusdanig uit de hand gelopen zijn dat de piloot van het vliegtuig een noodlanding moest maken. Jolie was dermate in shock dat ze prompt de relatie stopzette en de kinderen meenam. De rechtszaak mondde uit in veel moddergooien.

