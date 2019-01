Striptekenaar Jan Kruis krijgt eigen museum

interview Green Book-ac­teur Viggo Mortensen: Ik kan iedereen spelen

11:00 De Deens-Amerikaanse acteur Viggo Mortensen lijkt op een menselijke kameleon. De jonge Sigmund Freud spelen? Geen probleem. Strijder Aragorn uit The Lord of the Rings? Prima. Maar de rol van een racistische Italiaanse chauffeur in Green Book kostte hem meer moeite. ,,Hij at en dronk vooral.’’