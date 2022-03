Stromae in top 3 ‘meest succesvolle Belgische acts’ en Antoon komt top 40 binnen met nieuwe hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 5 maart. In de lijst zien we 1 binnenkomer, 8 zittenblijvers, 14 stijgers en 17 zakkers.

11 (11) L’ENFER- Stromae

In het voorjaar van 2010 stond Paul Haver voor het eerst in de Top 40. De toen 25-jarige Belg maakte met Alors On Dance een succesvol debuut door acht weken op nummer 1 te staan. Eind vorig jaar maakte hij zijn rentree in de Top 40 via Santé en inmiddels is L’enfer zijn zevende Top 40-hit. Door het succes van die track komt Stromae deze week in de top 3 van ‘meest succesvolle Belgische acts’ achter Lost Frequencies en Clouseau op de plekken 1 en 2.



In de Top 40 blijft L’enfer zitten op nummer 11.

10 ( 9) HARD TO SAY GOODBYE- Rondé

De langst genoteerde hit in de Top 40 van deze week staat op nummer 10 – Hard To Say Goodbye staat 25 weken in de lijst. Deze week zakt de hit van Rondé naar nummer 10 maar ondertussen kunnen we wel de 20e week in de top 10 noteren. Slechts twee Nederlandse hits stonden langer in de top 10 – Que Si Que No van Jody Bernal hield het 23 weken vol in het bovenste kwart waar The Business van Tiësto daar 21 weken stond.

9 (--) HALLO- Antoon

De eerste twee hits van Antoon kwamen niet in de top 10. Vluchtstrook, de nummer 4 van deze week, leverde hem een eerste top 3-hit. Hallo was vorige week de Alarmschijf op Qmusic en deze week dendert dat nummer de Top 40 – ook nog eens als de enige nieuwe – binnen op nummer 9. Precies een jaar geleden zagen we via Blijven Slapen van Maan en Snelle voor het laatst een Nederlandstalige hit meteen in de top 10 binnenkomen. Dat nummer wist uit te groeien tot de grootste Nederlandstalige hit van het jaar maar begon toen, op 6 maart 2021, ook op nummer 9.

1 ( 1) THE MOTTO- Tiësto & Ava Max

Voor het eerst na zes weken hebben we geen volledig Nederlands podium. De Amerikaanse Gayle keert met ABCDEFU namelijk terug op nummer 3. Meau blijft met Dat Heb Jij Gedaan zitten op nummer 2 en daarmee is ze de eerste Nederlandse solozangeres ooit die met een track voor 13 weken in de top 3 weet te staan.



Voor de tweede week hebben Tiësto en Ava Max de eerste plaats in handen met The Motto. Tiësto evenaart deze week de 9 weken die ook DJ Snake op nummer 1 heeft gestaan. Qua dj-acts hebben alleen Calvin Harris, Avicii en Major Lazer de Top 40 langer weten aan te voeren.

